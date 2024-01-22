EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Полиция Эвадора отразила попытку нападения на больницу

Операция по аресту членов преступной группировки, напавших на больницу в Ягуане / Эквадор, 21 января 2024 года
Операция по аресту членов преступной группировки, напавших на больницу в Ягуане / Эквадор, 21 января 2024 года Авторское право Javier Caivinahua/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

68 предполагаемых членов мафиозной группировки задержаны при попытке нападения на больницу города Ягуан в Эквадоре

РЕКЛАМА

Силы безопасности Эквадора задержали в воскресенье 68 предполагаемых членов преступной организации, которые пытались захватить больницу в городе Ягуачи в юго-западной провинции Гуаяс. 

Десятки вооруженных людей вошли в медицинское учреждение рано утром. Предполагается, что они пытались пробиться к ещё одному члену банды, который был госпитализирован с ранениями, а затем скончался. 

О жертвах и пострадавших в ходе операции не сообщается. Известно, что у задержанных были изъяты наркотики и огнестрельное оружие.

Операция прошла на фоне глубокого кризиса безопасности, де-факто войны между правительством и многочисленными бандами, процветающими за счет глобального наркотрафика через Эквадор.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Эквадоре убили прокурора Суареса

Эквадор: полиция и военные провели рейды в тюрьмах

Власти Эквадора ведут войну с мафией

Терроризм Политика Эквадора Торговля наркотиками