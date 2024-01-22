Полиция Эвадора отразила попытку нападения на больницу

68 предполагаемых членов мафиозной группировки задержаны при попытке нападения на больницу города Ягуан в Эквадоре

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Силы безопасности Эквадора задержали в воскресенье 68 предполагаемых членов преступной организации, которые пытались захватить больницу в городе Ягуачи в юго-западной провинции Гуаяс.

Десятки вооруженных людей вошли в медицинское учреждение рано утром. Предполагается, что они пытались пробиться к ещё одному члену банды, который был госпитализирован с ранениями, а затем скончался.

О жертвах и пострадавших в ходе операции не сообщается. Известно, что у задержанных были изъяты наркотики и огнестрельное оружие.

Операция прошла на фоне глубокого кризиса безопасности, де-факто войны между правительством и многочисленными бандами, процветающими за счет глобального наркотрафика через Эквадор.