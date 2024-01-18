В Эквадоре убили прокурора Суареса

Прокурор Сесар Суарес убит в Эквадоре. Он вел дело о захвате телестудии TC Television в Гуаякиле во время беспорядков.

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Волна насилия в Эквадоре не спадает. Убит прокурор, расследовавший вооружённое нападение на телестанцию в Гуаякиле.

Сесара Суареса преследовали неизвестные, когда он выходил из здания прокуратуры. Они застрелили прокурора в его автомобиле. В машине обнаружили более 20 следов от пуль.

Это убийство вновь всколыхнуло эквадорское общество, которое пытается вернуться к нормальной жизни после волны насилия, нападений, похищений и беспорядков на прошлой неделе.

Диана Салазар Мендес, генеральный прокурор Эквадора:

"Организованные преступные группы, преступники и террористы не нас. Мы продолжим свою борьбу на благо эквадорского общества с ещё большей силой и приверженностью, мы не пойдём на компромисс".

Несколько дней назад Суарес допросил 13 задержанных, которые ворвались в студии телеканала TC Televisión с оружием и удерживали похищенных сотрудников в течение нескольких часов во время прямой трансляции. Полиция считает, что это дело рук преступной группировки "Лос Чонерос".

Несмотря на опасность, связанную с расследованием дела, с судьёй не было охраны, и он оказался беззащитен в момент нападения.

В прокуратуре сказали, что у Суареса не было сопровождения, поскольку заседание , на котором он присутствовал, сначала предполагалось провести онлайн, но что обычно к нему была приставлена охрана.