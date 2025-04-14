Даниэль Нобоа переизбран президентом Эквадора

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Даниэль Нобоа, возглавлявший Эквадор с нроября 2023 года, переизбран президентом с большим отрывом от своего оппонента.

Результаты воскресных выборов дают лидеру консерваторов около 56% голосов. За его единственную соперницу Луису Гонсалес проголосовали 44% избирателей. Явка составила более 80%.

Гонсалес обвиняет власти в мошенничестве. Он заявила о несогласиии с результатом и требует пересачётая голочсов.

Ключевым вопросом для избирателей стал рост преступности. Нобоа, известный своей жёсткой политикой борьбы с ней, теперь получит полный четырёхлетний мандат.