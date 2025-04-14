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Даниэль Нобоа переизбран президентом Эквадора

Президент Эквадора Даниэль Набоа
Президент Эквадора Даниэль Набоа Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Кнарик ХачатрянEuronews
Опубликовано
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Даниэль Нобоа, известный своей жёсткой политикой борьбы с преступностью, переизбран на новый срок, набрав 56% голосов. Его соперница Луиса Гонсалес заявляет о мошенничестве и требует пересчёта голосов.

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Даниэль Нобоа, возглавлявший Эквадор с нроября 2023 года, переизбран президентом с большим отрывом от своего оппонента.

Результаты воскресных выборов дают лидеру консерваторов около 56% голосов. За его единственную соперницу Луису Гонсалес проголосовали 44% избирателей. Явка составила более 80%.

Гонсалес обвиняет власти в мошенничестве. Он заявила о несогласиии с результатом и требует пересачётая голочсов.

Ключевым вопросом для избирателей стал рост преступности. Нобоа, известный своей жёсткой политикой борьбы с ней, теперь получит полный четырёхлетний мандат.

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