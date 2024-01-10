Суд ООН рассмотрит иск ЮАР к Израилю о геноциде в секторе Газа

By Euronews

Международный суд ООН приступает к рассмотрению иска ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа

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Международный суд ООН в четверг приступает к рассмотрению иска ЮАР к Израилю по обвинению в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа.

Эта страна давно критикует отношение Израиля к палестинцам, проводя параллели с бывшим режимом апартеида. Ее президент Сирил Рамафоса назвал обращение принципиальной позицией ЮАР.

Израиль отвергает обвинения в геноциде, утверждая, что ведет войну в целях самообороны.

"Для установления факта геноцида преступление должно быть совершено с конкретным намерением уничтожить группу как таковую, уничтожить группу, потому что она является такой группой, - объясняет преподаватель международных отношений в Королевском колледже Лондона Алонсо Гурменди Дункельберг. - И это самая сложная часть. Я ожидаю, что защита Израиля сосредоточится именно на этом".

Рассмотрение дела о геноциде может занять годы. Однако Южная Африка также запросила временное постановление суда, которое обяжет Израиль немедленно прекратить боевые действия в регионе.

И не исключено, что решение по этому вопросу будет принято в течение нескольких недель.

Впрочем, нет никаких гарантий, что Израиль его выполнит.

"Нет международной полиции, которая могла бы постучать в вашу дверь и сказать, что вы нарушаете постановление судьи, и что вы арестованы за неуважение к суду или что-то в этом роде, - продолжает эксперт. - Так что все зависит от того, что смогут сделать другие государства".

29 декабря ЮАР обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства.

Первые слушания по иску ЮАР начнутся в Гааге 11 января. В этот день группа юристов, представляющих африканскую страну, изложит свою позицию. Как сообщают южноафриканские юридические круги, представители ЮАР будут в первую очередь добиваться от суда немедленного издания в качестве обеспечительной меры постановления о прекращении всех вооруженных действий со стороны Израиля в секторе Газа. Вслед за этим юристы ЮАР готовы вести дело по существу.