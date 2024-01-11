ВМС Ирана захватили нефтяной танкер в Оманском заливе

Танкер раздора: Иран вернул себе силой судно, которое было конфисковано США год назад из-за обвинений в контрабанде нефти и нарушении санкций.

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Иран подтвердил захват нефтяного танкера в Оманском заливе на следующий день после того, как Совет Безопасности ООН осудил нападения на гражданские суда по другую сторону Аравийского полуострова – в Красном море.

Судно St Nikolas под флагом Маршалловых островов было взято на абордаж военнослужащими иранского флота якобы по решению суда, сообщили СМИ исламской республики.

По информации агентства Fars, танкер с иракской нефтью, направлявшийся в Турцию, был захвачен в отместку за конфискацию Соединёнными Штатами в прошлом году этого же судна, перевозившего 1 миллион баррелей иранской нефти.

Тогда судно, ходившее под названием Suez Rajan, перешло под американский контроль в рамках операции по борьбе с обходом санкций.

Тегеран обвинил Вашингтон в "краже" и предупредил, что это "не останется без ответа". В США утверждали, что Корпус стражей исламской революции пытался переправить контрабандную иранскую нефть в Китай в нарушение санкций.

Инцидент уже привёл к росту цен на нефть марки Brent.

События четверга усилили напряжённость в регионе, где США и их союзники взвешивают варианты ответных мер против йеменских боевиков, которые с октября атакуют торговые суда в Красном море.

Накануне они произвели массированный залп беспилотников и ракет по кораблям, направлявшимся к Суэцкому каналу, все они были сбиты американскими и британскими кораблями.

Иранские прокси хуситы утверждают, что действуют из солидарности с ХАМАС.