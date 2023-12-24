Минобороны США: "Дрон был выпущен из Ирана"

By Euronews

Судно с нефтью было атаковано накануне у берегов Индии

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Беспилотник, поразивший накануне химический танкер в Индийском океане, был запущен из Ирана. Об этом сообщило Министерство обороны США.

"Теплоход CHEM PLUTO, танкер-химовоз под флагом Либерии, принадлежащий Японии и управляемый Нидерландами, был поражен... примерно в 10 часов утра по местному времени (6 часов утра по Гринвичу) в Индийском океане, в 200 морских милях от побережья Индии, ударным беспилотником, запущенным с территории Ирана", - сообщил представитель Пентагона агентству Reuters.

Как сообщается, танкер с химическими продуктами под флагом Либерии был поврежден в 200 морских милях от индийского порта Веравал в результате первой известной атаки на таком большом расстоянии от Красного моря с начала войны между Израилем и ХАМАС.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что у его страны нет никаких марионеточных групп в регионе, отрицая причастность к нападениям на суда в Красном море со стороны йеменских хутистов.

"Действия, совершенные другими, не должны приписываться прокси-группам Ирана. У нас нет никаких прокси-групп в регионе", - сказал Хоссейн Амирабдоллахиан.

Он сделал эти комментарии в субботу после "Тегеранской международной конференции по Палестине".

Нападения йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море привели к тому, что большая часть перевозок была перенаправлена в обход важнейшей морской артерии. Это, как ожидается, приведет к задержкам и росту цен при поставках потребительских товаров и энергоносителей.

Через Баб-эль-Мандебский пролив, разделяющий Африку и Аравийский полуостров, обычно проходят нефть, природный газ, зерно и всевозможные товары от игрушек до электроники по пути к Суэцкому каналу, через который осуществляется 12% мировой торговли.

Хуситы, поддерживаемые Ираном повстанцы, захватили столицу Йемена Сану в 2014 году. Они ведут жестокую войну против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, стремящейся восстановить законное правительство в стране.

Хуситы периодически наносили удары по судам в регионе, но с началом войны между Израилем и Хамасом нападения участились - хуситы объявили, что вступают в войну с Израилем.

Они используют беспилотники и противокорабельные ракеты для атак на суда, а в одном случае с помощью вертолета высадились на борт и захватили принадлежащее Израилю судно и его экипаж.

США и ряд других стран создают новые силы для защиты судов, проходящих через Красное море, которые подвергаются атакам беспилотников и баллистических ракет со стороны Йемена. Ряд стран ЕС уже согласился принять участие в операциях. Испания отказалась.