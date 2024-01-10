Эвакуация детей из Белгорода из-за обстрелов

93 ребенка из Белгорода будут жить в лагере в Воронежской области 3 недели. Всего 1300 детей эвакуируют из-за участившихся обстрелов
Первая группа детей из приграничного российского Белгорода была эвакуирована в среду после серии украинских обстрелов.
Более 90 школьников начальных классов в сопровождении 20 учителей и медицинских работников пробудут в лагере в Воронежской области три недели. Другая группа направлена в Калужскую область.
- Я всегда с родителями, братом и с дедом, - говорит этот мальчик. - Я хочу от них как-то отдохнуть. И от бомбежек.
- Ночью тоже бомбили, я это слышал, потому что я, моя мама и сестра не спали. Мы почти что не выходим на улицу, можно сказать.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, 1300 детей из Белгорода будут отправлены в 4 других региона.
В результате украинских нападений 30 декабря в Белгороде погибли 25 человек, в том числе 5 детей. С тех пор ракетные обстрелы и удары беспилотников случаются почти ежедневно.