Удар ВСУ по Белгороду: 14 погибших, 108 пострадавших

By Euronews

По меньшей мере 14 человек погибли в результате ударов ВСУ по российскому Белгороду. В Киеве говорят, что мишенью были военные объекты, однако из-за непрофессиональных действий российской ПВО обломки упали в центре города

РЕКЛАМА

По меньшей мере 14 человек, в том числе двое детей, погибли в субботу в результате обстрела российского Белгорода Вооруженными силами Украины. По данным МЧС России, пострадали 108 человек, в том числе 15 детей.

Удары по Белгородской области продолжаются с вечера пятницы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, зафиксировано попадание в жилой сектор. В городе звучала сирена ракетной опасности, людей просили спуститься в укрытия.

МЧС России зафиксировало 10 случаев возгорания, повреждены, по предварительным данным, около 40 гражданских объектов в центре Белгорода.

Украинские СМИ сообщают, что Силы обороны Украины "отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за непрофессиональных действий российской ПВО обломки упали в центре города":

"Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения. Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций".

Ракеты в кассетном снаряжении?

МО РФ заявило, что Украина ударила по Белгороду ракетами в кассетном снаряжении.

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми был нанесен удар. В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы "неизмеримо более тяжелыми".

"Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", - отметил представитель МО России, добавив, что подобный удар "не останется безнаказанным".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины по Белгороду.

Ответ ВСУ на "самый масштабный воздушный налет"?

Атака на Белгород была организована на следующий день после того, как в результате 18-часового воздушного налета российских войск на Украину погибли по меньшей мере 39 мирных жителей.

В пятницу Россия выпустила 122 ракеты и десятки беспилотников по территории Украины. Этот воздушный налет стал крупнейшим за всю войну.