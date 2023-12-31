Число жертв обстрела Белгорода выросло до 24, Россия ударила по Харькову

By Euronews

Число жертв обстрела Белгорода выросло до 24. Россия назвала это нападение терактом и пообещала наказать организаторов. В последнюю ночь года российские войска нанесли массированный удар по Харькову

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Число погибших при обстреле российского Белгорода увеличилось до 24. Еще 108 человек пострадали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один из пострадавших умер в больнице. Еще 25 пациентов готовят к транспортировке в федеральные клиники. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона уточнил, что повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, множество автомобилей.

Россия грозит наказанием

Российские власти назвали удар по Белгороду "террористической атакой". На заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что все ее организаторы и исполнители понесут наказание.

"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание, - сказала Небензя. - Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта, совершенного с использованием запрещенных в большинстве западных государств кассетных боеприпасов".

Украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщали, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), запущенные 30 декабря украинские беспилотники, вероятно, поразили многие из намеченных целей в России! Об этом, считают они, может свидетельствовать разница в цифрах: украинцы заявили о более 70 запущенных дронов, россияне сказали о 32 перехваченных.

Обстрел Харькова

В субботу вечером и в ночь на воскресенье Россия продолжила удары по военным и гражданским объектам Украины. Одной из мишеней массированного обстрела стал Харьков. Серия взрывов прогремела в центре города. Повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры. Более 20 человек, по данным местных властей, получили ранения, в том числе - британский журналист.

В последнюю ночь года, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по украинской территории 49 ударных дронов, 21 из них, как сообщается, был сбит. "Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, - говорится в сообщении, - а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях".

Удар по "центрам принятия решений"

Представитель Министерства обороны России заявил, что обстрел Харькова стал ответом на воздушную атаку на Белгород.

"Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом", - сообщили в ведомстве.

ВС РФ также утверждают, что уничтожили представителей Главного управления разведки Минобороны Украины и Вооруженных сил Украины, принимавших участие в планировании и исполнении "теракта в Белгороде".

"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде", - говорится в сообщении Минобороны России.