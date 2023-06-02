Новый обстрел Белгородской области: есть погибшие

В результате обстрела Белгородской области 2 июня погибли две женщины, двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Губернатор региона обвинил в нападении Украину.

Глава Белгородской области России Вячеслав Гладков вновь обвиняет Украину в обстрелах населенных пунктов региона.

По его словам, при обстреле ВСУ автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа погибли две женщины, двое мужчин получили осколочные ранения и госпитализированы в тяжелом состоянии.

Губернатор сообщил, что в самом Шебекине после попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах.

"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов", - написал Гладков в Телеграме.

Российское телевидение сообщает о прибытии большого числа эвакуированных из Белгородской области в Пензу. Местный телеканал рассказывает, что в регион прибыли около 200 женщин и детей.

Более 2,5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения в самой Белгородской области.

По словам губернатора, 3 июня еще как минимум 600 человек будут вывезены в Калугу и Ярославль.

Вопросы "внутриполитической безопасности" на СБ РФ

На заседании Совета Безопасности РФ в пятницу президент России Владимир Путин отметил, что необходимо усилить работу по обеспечению безопасности российской территории.

"Сегодня мы будем заниматься теми же вопросами обеспечения безопасности России, в данном случае внутриполитической безопасности, с учетом тех усилий, которые наши недоброжелатели продолжают предпринимать и активизируют для того, чтобы нагнетать обстановку внутри РФ. И мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать", - заявил президент РФ.

В Украине отвергают обвинения в обстрелах российской территории и заявляют, что рейды проводят "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", в которых воюют граждане РФ.