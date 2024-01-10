Эквадор: волна беспорядков и режим ЧП

By Euronews

Бунты в тюрьмах, столкновения и беспорядки на улицах. В Эквадоре на 60 дней введен режим чрезвычайного положения.

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Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения. Причина - ухудшение ситуации в сфере безопасности после побега из тюрьмы главаря одной из преступных группировок.

В тюрьмах вспыхнули бунты, в государстве начались беспорядки. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 22 мафиозных группировки террористическими организациями и распорядился их нейтрализовать.

Девятого января в студию телеканала TC в Гуаякиле ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. Участников нападения удалось задержать, а заложников освободить. Полицейские изъяли у боевиков оружие и взрывчатку. После этого инцидента некоторые СМИ эвакуировали из офисов своих сотрудников.

Вооруженные бандиты на улицах городов поджигают автомобили и вступают в столкновения с полицией. Жертвами беспорядков стали более десяти человек.

На время режима чрезвычайного положения, а он продлится не менее 60 дней, полиции и военным предоставлены расширенные полномочия. Власти также ввели комендантский час с 23 часов вечера до пяти утра.

В Гуаякиле перекрыли дороги. Жителей города призвали не покидать дома. В центр Кито (столица республики) стянута военная техника. В аэропорту города усилили меры безопасности. Президент Нобоа заявил, что не остановится, пока не вернет мир всем эквадорцам.

В начале недели военнослужащие эквадорской армии и сотрудники полиции провели рейд в Центре социальной реабилитации Гуаяса. Согласно заявлению представителей армии, в ходе рейда в пенитенциарное учреждение военные искали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.