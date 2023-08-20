Эквадор: выборы на фоне шквала насилия

Убийство кандидатов, покушение на жизнь политиков и столкновения преступных групп... В Эквадоре жители готовы голосовать за того, кто положит конец насилию

В Эквадоре другой кандидат в президенты, Отто Зонненхольцнер, попал в нешуточную перестрелку. Когда он, казалось бы, спокойно завтракал в одном из кафе города Гуаякиль, раздалась серия громких выстрелов. Никто не пострадал. Как выяснилось, перестрелка не была связана с выборами, а стала результатом полицейской погони за членами банды. По имеющимся данным, арестованы пять человек. Зонненхольцнер назвал этот случай "еще одним примером того, с чем мы, эквадорцы, сталкиваемся ежедневно".

РЕКЛАМА

Убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио привлекло внимание мировой общественности к эквадорским выборам и к тяжелой ситуации в стране в целом. Считается, что корни насилия кроются в организованной преступности; поскольку Эквадор - "удобная" страна с выходом к Тихому океану, он стал ареной борьбы наркобанд из Мексики и Колумбии.

Внеочередные выборы начинаются в воскресенье, участки откроются примерно в 16:00 по московскому времени. Голосование в Эквадоре обязательно. В то же время многие граждане говорят журналистам, что лучше заплатить штраф (примерно $45), чем рисковать своей жизнью, идя на избирательный участок. Для обеспечения порядка во время голосования привлекается армия.

На фоне происходящего эквадорцы обещают голосовать за того, кто обещает большую безопасность, и все 8 кандидатов сделали этот пункт главным в программе. По данным СМИ, пока лидирует Луиса Гонсалес от "Движения за революцию в стране" (Movimiento Revolución Ciudadana). Она относится к числу "користов" - последователей и сторонников экс-президента Рафаэля Корреа. Гонсалес обещает в случае победы на выборах избрать Корреа своим личным советником. Правда, здесь есть сложность: Корреа не желает встречаться с эквадорским правосудием и скрывается за пределами страны.

Рафаэля Корреа (занимал пост главы государства в 2007-2017 гг.) многие хвалят за то, что он обеспечил относительные безопасность, стабильность и благополучие граждан. Другие отмечают, что все это было куплено с огромными долгами, которые в конечном итоге и привели Эквадор к нынешнему состоянию.