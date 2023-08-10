Эквадор: убит кандидат в президенты, в стране объявлен режим ЧП

Политик и кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелен во время предвыборного митинга. У него остались жена и пятеро детей. Вильявисенсио обещал искоренить коррупцию. Ему неоднократно угрожали расправой.

В Эквадоре введено чрезвычайное положение после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Политика застрелили, когда он покидал предвыборный митинг в столице страны Кито.

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По словам очевидцев, несколько выстрелов прозвучали, когда Вильявисенсио садился в машину. В перестрелке с охраной подозреваемый был убит. Ранения получили девять человек.

В своей последней речи Вильявисенсио пообещал избирателям искоренить коррупцию и посадить в тюрьму воров.

До своей трагической кончины Вильявисенсио говорил, что ему неоднократно угрожали, в том числе члены мексиканского наркокартеля Синалоа, также действующего в Эквадоре.

Президент страны Гильермо Лассо заявил, что возмущен и потрясен произошедшим. Он пообещал, что это преступление не останется безнаказанным.

Гильермо Лассо, президент Эквадора:"Возмущен и потрясен убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Моя солидарность и соболезнования его жене и дочерям. В память о нем и за его борьбу, уверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным".

Досрочные и президентские выборы в Эквадоре должны состояться 20 августа. Вильявисенсио был одним из восьми кандидатов. У мужчины остались жена и пятеро детей.

В связи с убийством политика в стране объявлен трехдневный траур.