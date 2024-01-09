ВСУ обстреляли Курскую и Орловскую области

By Euronews

Москва обвиняет Киев в использовании кассетных боеприпасов. Зеленский обсудил усиление ПВО. Интенсификация российских ракетных и беспилотных ударов истощает её ресурсы.

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Россия сообщила о обстреле Курской области со стороны Украины. От осколков погибла женщина, ранены несколько человек. С конца декабря российские города и деревни всё чаще подвергаются трансграничным беспилотным и ракетным обстрелам.

В Орле два украинских беспилотника упали на объект топливно-энергетический комплекса. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, возникший пожар был оперативно локализован. Пострадали три человека. Ещё один дрон упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа.

Кремль в очередной раз обвинил Украину в использовании кассетных боеприпасов. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут продолжать делать все, чтобы в первую очередь минимизировать эту опасность.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия увеличит поставки вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание штаба Верховного главнокомандующего, посвященное вопросам обеспечения безопасности линии соприкосновения и усиления противовоздушной обороны.

В обзоре военной разведки Великобритании от 9 января говорится, что последняя атака на инфраструктуру аэродромоа Саки и Севастополя в оккупированном Крыму показывает, что российская противовоздушная оборона неспособна обеспечить защиту важных объектов.

Тем не менее, недавняя эскалация ракетных и беспилотникых атак со стороны России истощает ресурсы украинской ПВО. Об этом заявил во вторник представитель ВВС Украины, отметив, чтот его страна станет уязвимой в войне, которая длится уже 22 месяца, если не сможет обеспечить себе дальнейшие поставки оружия.

"Интенсивные российские воздушные атаки вынуждают нас использовать соответствующее количество средств ПВО, — заявил национальному телевидению представитель ВВС Юрий Игнат. - Вот почему нам нужно их больше, поскольку Россия продолжает наращивать свои (воздушные) удары".