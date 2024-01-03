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Россия и Украина обменялись пленными - впервые с августа

Пленные - по 200 человек - едут домой.
Пленные - по 200 человек - едут домой. Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
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Киев подтвердил, что произведен крупнейший с начала войны обмен пленными.

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Россия и Украина провели первый за почти полгода крупный обмен пленными. В Москва сообщили, что домой вернулись 248 россиян, участвовавших в военных действиях в Украине. В Киеве подтвердили возвращении 230 человек, в том числе шестерых гражданских. 

По данным украинских источников, среди освобожденных есть и защитники Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что это был 49-й обмен между сторонами.

Согласно украинскому координационному штабу по делам военнопленных, это "самый крупный обмен по количеству возвращенных защитников".

Сообщается, что операция осуществлена при посредничестве ОАЭ. По официальным данным из Киева, на конец 2023 года в российском плену находилось  4337 человек, из них - 763 гражданских. 

Москва осенью прошлого года заявляла, что в украинском плену - 500 россиян.

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