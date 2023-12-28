Украина: под прицелом - школа

By Euronews

В Украине разрушены сотни школ. Учителя и гуманитарные организации ищут способы учить детей по-новому.

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За время полномасштабной войны в Украине были разрушены сотни школ, и теперь учителя ищут новые способы делиться знаниями с учениками. Кто-то переходит в интернет, кто-то ищет временные помещения.

Одна из таких школ находится в Богдановке, под Киевом. Во время оккупации региона российские войска три недели использовали здание как временную базу. А при отступлении — сожгли его.

"В душе я плакала, но не показывала этого ни детям, ни своим сотрудникам, потому что за мной стоит коллектив, у меня 30 учителей. Мы должны были быть сильными и показать детям, что мы сделаем всё, чтобы они учились. Нельзя отчаиваться, это не поможет", — говорит директор школы в Богдановке Людмила Дейко.

Сейчас старшеклассники ходят на занятия в школу в соседней деревне. Но при поддержке гуманитарных организаций классы были оборудованы и в местном доме культуры.

"Россия очень целенаправленно и планомерно атакует образовательную инфраструктуру Украины практически с первого дня полномасштабного вторжения. На данный момент Россия уничтожила каждую десятую школу в стране. Причем речь идет только о средних общеобразовательных учреждениях", — подчеркивает соосновательница благотворительного фонда savED Анна Новосад.

По данным ЮНИСЕФ на конец августа 2023-го года, после начала войны в Украине были полностью разрушены более 1300 школ.