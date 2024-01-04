Россия и Украина провели крупнейший за войну обмен пленными

By Euronews

Согласно заявлениям сторон, в Украину вернулись 230 человек, в Россию — 248.

РЕКЛАМА

Россия и Украина провели первый с августа обмен пленными. В Киеве отмечают, что это крупнейший обмен "по количеству возвращенных защитников" после начала войны.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, в Украину вернулись 230 освобожденных: 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и шесть гражданских. Как уточнил омубдсмен Дмитрий Лубинец, среди них были защитники Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный.

В свою очередь российское Минобороны отчиталось о возвращении 248 человек. Российские пропагандисты и чиновники утверждают, что 75 из них Москва получила за пятерых командиров обороны "Азовстали", которых украинский президент прошлым летом забрал из Турции, где они должны были находиться до конца войны.

Обмен состоялся при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов.

Владимир Зеленский заявил, что Украина помнит "каждого и каждую", кто находится в плену, и должна "вернуть всех". Дмитрий Лубинец отметил, что новый обмен может состояться уже в ближайшие недели.

Аналитики Института изучения войны считают, что время для обмена было выбрано не случайно: возможно, Москва таким образом попыталась представить недавние сообщения о жестоком обращении с пленными как недостоверные и показать, что Россия действует в рамках международного права.