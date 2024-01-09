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Блинкен обсудил в Израиле вопросы деэскалации

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена в министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацом.
Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена в министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацом. Авторское право Evelyn Hockstein/AP
By Кнарик Хачатрян
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Не допустить перерастания войны в широкий региональный конфликт. Такова заявленная цель визита госсекретаря США в Израиль. Обсуждались и вопросы послевоенного управления сектором Газа.

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В рамках миссии по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке госсекретарь США провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими представителями руководства еврейского государства. 

По словам Энтони Блинекена, его цель - не допустить, чтобы война Израиля с ХАМАС переросла в более широкий региональный конфликт. Он также обсудил с Нетаньяху послевоенное управление сектором Газа.

На днях Блинкен заручился поддержкой арабских стран и Турции в восстановлении Газы; теперь он настаивает и на поддержке Израиля.

Число сторонников немедленного прекращения огня, прежде чем будут реализованы какие-либо планы в отношении будущего палестиснкой территории, в Израиле меньшинство. Его представители таже выразили свои взгляды во время встречи Блинкена с израильскими лидерами.

Но перспектив на перемирие в ближайшее время, похоже, не предвидится: израильская армия продвигается в глубь южной части часть Газы, продолжая интенсивные воздушные бомбардировки с воздуха. 

Жертвами этого наступления стали уже более 23 000 палестинцев, перемещено почти 85% населения Газы, составлявшего 2 миллиона 300 тысяч человек. 

В результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года погибло около 1200 израильтян, ещё 250 человек боевики взяли в заложники.

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