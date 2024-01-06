Блинкен и Эрдоган обсудили ситуацию в секторе Газа

Новая поездка госсекретаря США на Ближний Восток связана с опасениями американской администрации дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое новое ближневосточное турне в Стамбуле, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом. Как сообщается, стороны обсудили "войну и гуманитарную ситуацию в секторе Газа, процедуру вхождения Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы".

Встреча Блинкена с Эрдоганом была закрыта для прессы. Ранее отмечалось, что новая поездка госсекретаря на Ближний Восток связана с опасениями американской администрации дальнейшего расширения палестино-израильского конфликта в свете тревожных событий за пределами сектора Газа, в том числе в Ливане, на севере Израиля, в Красном море и в Ираке.

По данным журналистов, в рамках переговоров с Эрдоганом и Фиданом Блинкен обсудил, что Турция и другие страны могут сделать для давления на Иран и его союзников для снижения напряженности в регионе, ускорения гуманитарных поставок в сектор Газа и начала планирования послевоенного устройства анклава.

Помимо Турции, в программе ближневосточного турне госсекретаря США значатся Греция, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль, окупированный Западный берег и Египет.