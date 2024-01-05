Энтони Блинкен снова на Ближнем Востоке. Он обещает расширить гумпомощь палестинцам

By Euronews

Госсекретарь США в четвертый раз с октября едет на Ближний Восток. В планах Блинкена - содействовать сдерживанию эскалации конфликта, в том числе и через усиление поддержки гражданского населения Газы.

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Девять остановок за неделю сделает госсекретарль США Энтони Блинкен, вылетевший на Ближний Восток на пике регионального кризиса. Блинкен едет туда уже четвертый раз с начала войны Израиля против ХАМАС.

Как сообщил Госдепартамент США, у американского представителя - масштабные задачи: попытаться сгладить эскалацию конфликта, обсудить расширение поставок гуманитарной помощи в Газу и, возможно, поднять вопрос о будущем послевоенном управлении анклавом. "Госсекретарь считает, что нам нужно попытаться добиться прогресса в обеспечении гуманитарного доступа, - рассказал на брифинге Мэтью Миллер, представитель Белого дома. - Он считает, что нам нужно добиться прогресса в минимизации ущерба для палестинских гражданских лиц, пытаться и дальше сдерживать конфликт от эскалации".

В рамках турне Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет. Визит проходит через считанные дни после масштабного теракта в Иране, где в результате взоров смертников погибли около ста человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

Росту напряженности в регионе способствуют и продолжающиеся нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море - тема, которую обсудили в Совбезе ООН.

Хуситы заявляют, что атакуют транспорт, который считают связанными с Израилем. Эту страну, а также США они называют своими врагами. Ранее крупнейшие перевозчики сообщили о перенаправлении своих судов в обход Красного моря.