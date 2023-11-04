Челночная дипломатия: Блинкен встретился с арабскими лидерами в Аммане

Госсекретарь США встретился с представителями ключевых ближневосточных держав на саммите в Иордании. По его словам, "гуманитарная пауза" в войне позволит максимально увеличить объём помощи, поступающей в Газу, и США "уделяют этому большое внимание".
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в столице Иордании войну Израиля с ХАМАС с представителями арабских стран.
Среди участников саммита – министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Катара. До этого Блинкен также встретился с и. о. премьер-министра Ливана.
По словам спикера Госдепа Мэтта Миллера, глава американской дипломатии поблагодарил Наджиба Микати за то, что тот "противодействует втягиванию Ливана в войну, которой ливанский народ не хочет".
Израиль и "Хезболлах" практически ежедневно обмениваются огнём на границе с тех пор, как четыре недели назад исламистские боевики напали на израильские кибуцы и ответной операции еврейского государства.
По сообщениям, Катар заявил, что продолжающиеся израильские бомбардировки осложняют его усилия по посредничеству в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.
По словам египетских и иорданских официальных лиц, обсуждать послевоенные перспективы Газы, а именно "будущее без ХАМАС", пока "преждевременно".
"Мы должны сосредоточиться на текущем кризисе", – заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Турция отозвала посла из Израиля
В воскресенье, как было объявлено, Блинкен отправится в Турцию, где встретится с руководством страны. Анкара отозвала своего посла из Израиля для консультаций.
Этот шаг предпринят в ответ на то, что "израильская сторона не принимает призывы к прекращению огня, продолжает нападения на гражданское население и не позволяет бесперебойно доставлять гуманитарную помощь", говорится в заявлении МИД Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что прекращает все контакты с Биньямином Нетаньяху и не поддерживает "операции по постепенному вычеркиванию палестинцев из истории".
По словам турецкого лидера, после окончания конфликта "Газа должна стать частью независимого палестинского государства".
Гибель более 70 сотрудников ООН в Газе
В Аммане госсекретарь США также встретился в субботу с Филипплом Лаззарини, курирующим гуманитарную операцию ООН.
Блинкен заявил журналистам, что "восхищается мужеством" сотрудников агентства по делам палестинских беженцев (UNRWA).
Глава Госдепа выразил соболезнования в связи с гибелью 72 сотрудников ООН в ходе военных действий в секторе Газа.
По словам Лаззарини, война Израиля с ХАМАС привела к самому большому числу жертв среди представителей ООН в горячей точке за столь короткий период времени.
По данным UNRWA, повреждены порядка 50 зданий, включая школы ООН, используемые в качестве убежищ, причем, как утверждается, некоторые из них "обстреливались по прямой наводке".
Израиль не согласен на "гуманитарные паузы"
До очередного раунда челночной дипломатии в Иордании Блинкен вновь побывал в Израиле, где ставился вопрос "гуманитарных пауз", которые, как считают в США, призваны облегчить усилия по доставке гуманитарной помощи.
Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство выступает против любого временного прекращения огня в Газе, пока ХАМАС не освободит всех заложников.