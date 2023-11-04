Челночная дипломатия: Блинкен встретился с арабскими лидерами в Аммане

Госсекретарь США встретился с представителями ключевых ближневосточных держав на саммите в Иордании. По его словам, "гуманитарная пауза" в войне позволит максимально увеличить объём помощи, поступающей в Газу, и США "уделяют этому большое внимание".

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в столице Иордании войну Израиля с ХАМАС с представителями арабских стран.

Среди участников саммита – министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Катара. До этого Блинкен также встретился с и. о. премьер-министра Ливана.

По словам спикера Госдепа Мэтта Миллера, глава американской дипломатии поблагодарил Наджиба Микати за то, что тот "противодействует втягиванию Ливана в войну, которой ливанский народ не хочет".

Израиль и "Хезболлах" практически ежедневно обмениваются огнём на границе с тех пор, как четыре недели назад исламистские боевики напали на израильские кибуцы и ответной операции еврейского государства.

По сообщениям, Катар заявил, что продолжающиеся израильские бомбардировки осложняют его усилия по посредничеству в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС.

По словам египетских и иорданских официальных лиц, обсуждать послевоенные перспективы Газы, а именно "будущее без ХАМАС", пока "преждевременно".

"Мы должны сосредоточиться на текущем кризисе", – заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Турция отозвала посла из Израиля

В воскресенье, как было объявлено, Блинкен отправится в Турцию, где встретится с руководством страны. Анкара отозвала своего посла из Израиля для консультаций.

Этот шаг предпринят в ответ на то, что "израильская сторона не принимает призывы к прекращению огня, продолжает нападения на гражданское население и не позволяет бесперебойно доставлять гуманитарную помощь", говорится в заявлении МИД Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что прекращает все контакты с Биньямином Нетаньяху и не поддерживает "операции по постепенному вычеркиванию палестинцев из истории".

По словам турецкого лидера, после окончания конфликта "Газа должна стать частью независимого палестинского государства".

Гибель более 70 сотрудников ООН в Газе

В Аммане госсекретарь США также встретился в субботу с Филипплом Лаззарини, курирующим гуманитарную операцию ООН.

Блинкен заявил журналистам, что "восхищается мужеством" сотрудников агентства по делам палестинских беженцев (UNRWA).

Каждый божий день тысячи людей ставят на карту свою жизнь, чтобы продолжать работу, помогать. Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава Госдепа выразил соболезнования в связи с гибелью 72 сотрудников ООН в ходе военных действий в секторе Газа.

По словам Лаззарини, война Израиля с ХАМАС привела к самому большому числу жертв среди представителей ООН в горячей точке за столь короткий период времени.

По данным UNRWA, повреждены порядка 50 зданий, включая школы ООН, используемые в качестве убежищ, причем, как утверждается, некоторые из них "обстреливались по прямой наводке".

Израиль не согласен на "гуманитарные паузы"

До очередного раунда челночной дипломатии в Иордании Блинкен вновь побывал в Израиле, где ставился вопрос "гуманитарных пауз", которые, как считают в США, призваны облегчить усилия по доставке гуманитарной помощи.

Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство выступает против любого временного прекращения огня в Газе, пока ХАМАС не освободит всех заложников.