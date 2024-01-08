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Украинские города под обстрелом ВС России

Украинские спасатели ищут выживших после массированного удара ВС РФ в понедельник 8 января
Украинские спасатели ищут выживших после массированного удара ВС РФ в понедельник 8 января Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service
By Euronews
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Россия вновь атаковала Украину. От ракетных и артобстрелов пострадал ряд регионов. Есть жертвы и раненые, в их числе - дети.

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Под завалами зданий, жилых домов спасатели ищут выживших на месте ударов российских сил. Им утром в понедельник подвеглись районы на востоке, в центральной и западной частях Украины.

По меньшей мере четыре человека погибли. Около 40 получили ранения, в их числе - дети. Атакован Кривой Рог и окрестности. Повреждены местный торговый центр, несколько десятков домов.

Четыре ракеты упали в Харькове. Полностью или частично разрушено несколько промышленных и гражданских объектов, в том числе учебное заведение.

Линия фронта протяжённостью 1500 км в связи с зимними холодами остаётся почти неподвижной. Аналитики предупреждали, что с наступлением зимы Россия пополняет свой арсенал крылатыми ракетами для будущих бомбардировок.

В Херсонской области за последние сутки насчитали больше 130 артиллерийских ударов. При ракетном обстреле города Новомосковска Днепропетровской области пострадали около 20 человек, включая детей, сообщил глава города. 

Взрывы гремели в Запорожье, Хмельницкой области.

Ранее в субботу в результате российского удара по Покровскому району Донецкой области погибли не менее 11 человек, 5 из которых - дети.

Российские военные выступили с заявлением, о том, что ими был нанесён удар по командному пункту ВСУ близ Покровска.

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