Зеленский: "Россия должна почувствовать последствия каждого такого удара"

В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и тремя ракетами С-300. В Покровском районе продолжают разбирать завалы после субботнего ракетного удара, погибли не менее 11 человек.

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В ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и тремя ракетами С-300, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ. По данным военных, украинским силам ПВО удалось сбить 21 из 28 БПЛА. Основными направлениями удара были юг и восток страны, о последствиях атаки пока не сообщается.

В субботу в результате российского удара по Покровскому району Донецкой области погибли не менее 11 человек, 5 из которых - дети. Пять человек погибли в самом Покровске, шесть - в селе Ровное. Число погибших может еще возрасти, сообщается, что под завалами одного из домов могут находиться до шести человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что Россия должна почувствовать последствия каждого такого нападения, добавив, что "ни один такой удар не останется без последствий для государства-террориста".

В субботу ВСУ нанесли удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. ГУР Украины заявляет, что в результате удара были поражены склады боекомплекта и несколько радиолокационных станций. Российская сторона факт удара не подтверждала.

Также в субботу представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что ракеты, которыми нанесли удар по городу 2 января, похожи на те, которые "можно увидеть на военных парадах в КНДР". Ранее в США уже заявляли, что Россия активно использует на войне в Украине северокорейские боеприпасы.