Ллойд Остин остаётся в больнице

Секретность вокруг госпитализации главы Пентагона вызвала подозрения

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Министр обороны США в воскресенье всё ещё оставался в больнице, а тем временем стало известно, что даже президент Джо Байден в течение нескольких дней не знал, что Ллойд Остин находится в отделении интенсивной терапии Армейского медицинского центра Уолтера Рида.

В воскресенье Пентагон обнародовал новые подробности, сообщив, что Остину 22 декабря провели медицинскую процедуру, через день он вернулся домой, а 1 января был направлен в реанимацию с сильными болями.

Последняя информация появилась после того, как члены обеих партий в Конгрессе выразили резкую обеспокоенность по поводу тайны пребывания главы Пентагона в больнице и того факта, что президент и другие высокопоставленные лидеры держались в неведении по этому поводу в течение нескольких дней.

В заявлении, опубликованном генерал-майором ВВС Пэтом Райдером, однако, не содержится никаких подробностей о медицинской процедуре или о том, что на самом деле произошло в понедельник, и из-за чего Остин должен был находиться в отделении интенсивной терапии в Армейском медицинском центре Уолтера Рида.

Райан сказал, что Остин был помещен в отделение интенсивной терапии больницы «по медицинским показаниям, но затем остался там отчасти из-за соображений больничного пространства и конфиденциальности».

Нежелание Пентагона раскрыть полную информацию о госпитализации министра обороны свидетельствует об отсутствии прозрачности в отношении его болезни: неизвестно, насколько она серьёзна, и когда Остин может быть выписан из больницы.

Подобная секретность в то время, когда Соединенные Штаты сталкиваются с кризисом в области национальной безопасности, противоречит обычной практике отношений Пентагона с президентом и другими высокопоставленными американскими чиновниками и членами правительства.