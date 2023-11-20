Глава Пентагона приехал в Киев и заверил Зеленского в поддержке

By Euronews

Министр обороны США Ллойд в ходе визита в Киев подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в войне с Россией

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Министр обороны США Ллойд Остин совершил необъявленный визит в Киев на фоне растущих внутренних разногласий в Америке по поводу поддержки Украины.

Вашингтон остается самым сильным союзником Киева, но США теперь выделили также значительные ресурсы и финансы Израилю после октябрьской атаки ХАМАС.

Остин стремился заверить президента Владимира Зеленского в том, что он может продолжать рассчитывать на администрацию Байдена:

"Послание, которое я передаю вам сегодня, господин президент, заключается в том, что Соединённые Штаты с вами, мы останемся с вами в долгосрочной перспективе. То, что происходит здесь, в Украине, имеет значение не только для Украины, но и для остального мира. Это, безусловно, важно и для Соединённых Штатов Америки. Таким образом, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать работать над тем, чтобы дать Украине возможности, необходимые для достижения успеха. Ллойд Остин министр обороны США

Глава Пентагона также посетил сотрудников посольства США в Киеве, чтобы поблагодарить их за усилия по управлению американской помощью Украине и её распределению.

С начала российского вторжения США направили Украине эквивалент 40 млрд евро в виде военной помощи.