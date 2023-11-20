Глава Пентагона приехал в Киев и заверил Зеленского в поддержке

Министр обороны США Ллойд в ходе визита в Киев подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в войне с Россией
Министр обороны США Ллойд Остин совершил необъявленный визит в Киев на фоне растущих внутренних разногласий в Америке по поводу поддержки Украины.
Вашингтон остается самым сильным союзником Киева, но США теперь выделили также значительные ресурсы и финансы Израилю после октябрьской атаки ХАМАС.
Остин стремился заверить президента Владимира Зеленского в том, что он может продолжать рассчитывать на администрацию Байдена:
Глава Пентагона также посетил сотрудников посольства США в Киеве, чтобы поблагодарить их за усилия по управлению американской помощью Украине и её распределению.
С начала российского вторжения США направили Украине эквивалент 40 млрд евро в виде военной помощи.