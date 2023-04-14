Утечка секретных данных Пентагона: Джеку Тейшейре предъявили обвинения

Euronews

Военнослужащему Нацгвардии ВВС США Джеку Тейшейре, которого считают ответственным за утечку секретных документов Пентагона, предъявили обвинения. Как пишет CNN, суд Бостона обвинил 21-летнего американского военного в несанкционированном изъятии засекреченной информации о национальной обороне, а также её хранении и передаче третьим лицам.

Джек Тейшейра останется под арестом как минимум до судебных слушаний, которые пройдут в следующую среду. По каждому из пунктов обвинения ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По данным прокуроров, Джек Тейшейра имел доступ к информации под грифом "совершенно секретно" и с декабря 2022 делился ей в интернете. Опубликованные файлы включали в себя, в том числе, разведданные о войне в Украине.