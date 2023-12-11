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Ллойд Остин: "Украина имеет огромное значение для безопасности США"

За сутки украинская армия зафиксировала 46 обстрелов военных и жилых объектов вооружёнными силами России
За сутки украинская армия зафиксировала 46 обстрелов военных и жилых объектов вооружёнными силами России Авторское право ROMAN PILIPEY/AFP or licensors
By Euronews
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Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с официальным визитом. Там он встретился с американскими военными и министром обороны США. Ллойд Остин заверил в том, что страна твёрдо намерена поддерживать Украину в войне с Россией.

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"Свобода людей - реальная мишень для Путина, любое промедление в оказании помощи Украине - то, о чём он мечтает". С таким утверждением перед американскими офицерами Национального университета обороны США выступил Владимир Зеленский. Украинский лидер отправился с визитом в Вашингтон, надеясь убедить Конгресс выделить очередной транш в поддержку Киева. 

В понедельник Зеленский также встретился с американским министром обороны. "Мы полны решимости сдерживать российскую агрессию. Америка будет в большей безопасности, если мы будем противостоять России с её нарастающей агрессией", - заверилЛлойд Остин

Во вторник Зеленский, как ожидается, отправится на Капитолийский холм и встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Тем временем, российские силы продолжают совершать воздушные удары по украинской территории. В результате одной из них в понедельник в Херсонской области один человек погиб и двое получили ранения. Украинские военные сообщают, что в течение дня произошло 73 боевых столкновения. ВС РФ нанесли "десять ракетных ударов и осуществили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населённым пунктам Украины".

Стало также известно, что выборы президента России, намеченные на март, проведут и в оккупированных российскими войсками районах Украины - Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей

Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии РФ. 

Также голосование должно пройти и в аннексированному Крыму.

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