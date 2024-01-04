Раиси пообещал наказать заказчиков и исполнителей взрыва в Кермане

By Euronews

Президент Ирана обвинил во взрывах возле кладбища в Кермане США и Израиль. Он пообещал наказать всех заказчиков и исполнителей теракта.

РЕКЛАМА

Президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал найти и наказать заказчиков и исполнителей теракта возле кладбища в городе Керман: накануне там прогремели два взрыва во время мемориальной церемонии, посвященной четырехлетию со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По последним данным на утро четверга, погибли 84 человека, пострадали — более 200.

Ответственность за самую кровавую атаку на Иран за последние 45 лет пока официально не взял никто: Ибрахим Раиси обвинил в ней Израиль и США, которые утверждают, что непричастны к произошедшему.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских собеседников, взрывы могла организовать группировка "Исламское государство", которую считают террористической во многих странах мира. Источники также рассказали газете, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранских военачальников проявить "стратегическое терпение" и не втягивать страну в военный конфликт с США.

"Соединенные Штаты не замешаны никоим образом, и любые предположения об обратном просто смешны. Второе: у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к этому взрыву", — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Взрывы в Иране произошли чуть более чем через сутки после убийства замглавы политбюро ХАМАС в пригороде Бейрута. На фоне этих событий и продолжающейся уже три месяца войны в Газе наблюдатели опасаются, что напряжение в регионе возрастет еще больше.

Власти Исламской республики объявили четверг национальным днем траура.