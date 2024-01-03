By Euronews
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Двадцать человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших в центральном городе Керман в четвертую годовщину со дня смерти генерала Касима Сулеймани, главы элитных иранских сил "Аль-Кудс".
Два взрыва унесли жизни по меньшей мере 20 человек и ранили десятки в районе кладбища в Иране, где проходила церемония в честь убитого в 2020 году командующего элитным спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в результате атаки американского беспилотника, сообщили в среду иранские государственные СМИ.