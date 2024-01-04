By Euronews

Лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что если Израиль задумает начать войну с Ливаном, это будет "стоить ему очень дорого".

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Израиль заявил, что открыл ответный артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры "Хезболлах" после того, как ливанская группировка обстреляла его территорию. ЦАХАЛ готовится к возможной эскалации конфликта, которая может стать последствием убийства одного из лидеров ХАМАС в Бейруте.

В "Хезболлах" заявили, что в результате обстрела были убиты четыре человека, в том числе высокопоставленный полевой командир Хуссейн Хади Язбек.

Официально Тель-Авив не признал ответственность за нападение на Салеха аль-Арури, но "Хезболлах" и ХАМАС обвиняют в убийстве именно его. Замглавы политбюро и по совместительству основатель военного крыла палестинской организации стал самым высокопоставленным членом ХАМАС, погибшим после начала войны в Газе.

Ливанское издание "Аль-Акбар" заявило, что аль-Арури впервые появился в квартире, где он был убит, с момента начала войны.

Глава "Хезболлах" Хасан Насралла заявил, что Израилю стоит ожидать "ответа и наказания", и предупредил, что если еврейское государство задумает начать войну с Ливаном, это будет "стоить ему очень дорого".

Тем временем в самом секторе Газа продолжаются бои. В последние дни особо интенсивные военные действия проходят в районе города Хан-Юнис на юге анклава. ЦАХАЛ утверждает, что израильский истребитель нанес удар по комплексу, где боевики производили оружие. Красный Полумесяц заявил, что армия Израиля попала по штаб-квартире организации в городе и окрестностям больницы "Аль-Амаль", в результате чего погибли пять человек.

Тель-Авив призвал палестинцев эвакуироваться из Хан-Юниса в Рафах. Еще в начале декабря в ООН заявили, что более 1,9 млн жителей Газы — то есть более 80% населения анклава — были вынуждены покинуть свои дома.