В Скандинавию пришли январские морозы

Рекордно низкие температуры в Швеции, снежная буря в Дании. В Скандинавские страны пришли трескучие морозы.

РЕКЛАМА

В Швеции ночь на среду стала самой холодной за последние 25 лет. в Квиккйокк-Орренярка - это метеостанция на севере страны - была зафиксирована рекордно низкая температура - минус 43,6 C°.

"Я привык к морозу. Но когда температура опускается ниже 40 градусов, мне холодно", - сетует местный житель.

Из-за мороза закрыты учебные заведения, отменено движение общественного ж/д и автотранспорта во многих регионах страны.

А на Данию обрушилась снежная буря. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в некоторых районах достигнет 70 сантиметров. Власти призвали автомобилистов не садиться за руль без острой необходимости. Из-за непогоды не ходят паромы. Со вторым городом страны Орхусом прекращено железнодорожное сообщение.

Ближе к югу снег сменяется дождём. Власти предупреждают о риске наводнений.