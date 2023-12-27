EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

На пляжах Дании собирают холодильники, обувь и колеса

Дания
Дания Авторское право Claus Bjoern Larsen/Ritzau Scanpix via AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Из-за шторма "Пиа" с торгового судна смыло в море десятки контейнеров. Часть из них выбросило на пляжи Дании.

РЕКЛАМА

В Дании идет очистка береговой линии после того, как из-за шторма "Пиа" на пляжи были выброшены десятки контейнеров с судна Mayview Maersk. Инцидент произошел еще до Рождества. Однако в море все еще дрейфуют различные предметы - от холодильников и пластиковых колес до обуви.

Всего у побережья Северной Ютландии компания Maersk потеряла 46 контейнеров. 

Дания
ДанияClaus Bjoern Larsen/AP

Нинн Норман Шойер, глава отдела экологии и безопасности Maersk:"Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации. Мы берем на себя полную ответственность и будем рядом, пока проблема не будет устранена. Но работы по очистке должны проводиться совместно с местными властями, у которых есть соответствующие знания".

Комапния Maersk объявила, что люди на контейнеровозе и само судно не пострадали. В соответствии с датским законодательством, содержимое контейнеров принадлежит Maersk, поэтому местным жителям запрещено присваивать себе найденные вещи.

Выходящие в море местные рыбаки опасаются натолкнуться на контейнеры или другие плавающие предметы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Не спешите выбрасывать новогодние елки! Подумайте об экологии

Мексиканский президент бросает вызов Панамскому каналу

Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки, но в ближайшие годы начнёт снижаться

окружающая среда Транспорт Компании Дания Северное море