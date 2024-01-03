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"Это не атака на Ливан": Израиль прокомментировал убийство замлидера ХАМАС Салеха аль-Арури

Салех аль-Арури
Салех аль-Арури Авторское право Nariman El-Mofty/AP Photo
By Euronews
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Старший советник премьер-министра Израиля назвал убийство заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте "хирургическим ударом" по палестинской радикальной группировке.

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Убийство замглавы ХАМАС в пригороде Бейрута не было атакой на Ливан или даже атакой на "Хезболлах": это был "хирургический удар" по руководству палестинской группировки, заявил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев, не признав ответственность Тель-Авива за организацию нападения. 

Но, как пишет The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве, за атакой, вероятно, стоял Израиль — при этом Тель-Авив не предупредил Вашингтон о нападении заранее.

Основатель военного крыла ХАМАС и заместитель лидера политического — Салех аль-Арури был убит в результате удара беспилотника по многоэтажному дому в районе Дахия, который контролирует "Хезболлах" и где, по данным ливанских СМИ, находился офис ХАМАС. Руководство группировки подтвердило гибель Арури и еще шести членов движения.

После этого демонстранты вышли на улицы города Рамаллах на Западном берегу с требованиями отомстить за убийство.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что взрыв был "преступлением", направленным на то, чтобы втянуть Бейрут в "конфронтацию" с Тель-Авивом. "Хезболлах" назвала убийство "атакой на Ливан".

ЦАХАЛ перенаправил часть войск из Газы к границе с Ливаном, в ООН призвали стороны к сдержанности.

"В связи с эскалацией напряженности и хрупкостью ситуации в регионе мы призываем все стороны к максимальной сдержанности", — заявила зампредставителя генсека ООН Флоренсия Сото Нино.

Между тем в секторе Газа продолжаются боевые действия. Во вторник армия Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Нусейрат, по меньшей мере восемь человек погибли.

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