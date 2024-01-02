Израиль переходит к точечным операциям против ХАМАС

By Euronews

Израиль отвергает новое предложение ХАМАС по освобождению заложников, выводит часть войск из сектора Газа и переходит к более точечным операциям против боевиков

РЕКЛАМА

Израиль отверг новое предложение группировки ХАМАС по сделке об освобождении еще одной группы заложников. По данным американских СМИ, оно было выдвинуто через посредников в Катаре и Египте и предусматривало на первом этапе освобождение 40 человек в обмен на начало вывода израильских войск с территории сектора Газа.

Наблюдатели отмечают, что уже само это предложение демонстрирует готовность ХАМАС к переговорам даже на фоне продолжения боев в Газе, хотя ранее представители группировки говорили, что будут обсуждать новый этап только при условии завершения боевых действий.

Тем временем Израиль объявил о начале программы по возвращению в свои дома жителей приграничных районов, покинувших их после нападения боевиков 7 октября.

"В соответствии с рекомендациями ЦАХАЛ и оборонного ведомства, мы скоро сможем вернуть домой жителей населенных пунктов в радиусе от четырех до семи километров к северу от сектора Газа, - говорит министр обороны Израиля Йоав Галлант. - Первый этап из семи общин уже определен, они получили сообщения. Кибуц Дорот, где мы сейчас находимся, - один из них".

Жертвами вылазки палестинских боевиков стали около 1,2 тысячи человек, тысячи людей покинули свои дома на юге страны, 240 были взяты в заложники.

Чтобы освободить их, Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что Израиль решил вывести часть войск из анклава и перейти к более точечным операциям против ХАМАС, так как большая часть сектора уже находится под контролем ЦАХАЛ.

Тем не менее боевики продолжают выпускать оттуда ракеты по центральным и южным районам Израиля.