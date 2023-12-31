ЦАХАЛ выведет из сектора Газа пять боевых бригад

Израильские СМИ пишут, что армия ведёт подготовку к новому "году боевых действий", решимость продолжать которые выказал ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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ЦАХАЛ собирается вывести из сектора Газа пять боевых бригад, задействованных в наземном наступлении.

Об этом заявило в эфире израильское армейское радио, отмечая, что решение принято, исходя из "оценки ситуации и хода боевых действий". Сообщается, что помимо трёх учебных, на свои базы в Израиле вернутся 551-я и 14-я резервные бригады.

По информации издания "Гаарец", перегруппировка, а также кадровые перестановки в военном руководстве Израиля проводятся в рамках подготовки армии к 2024 году, в котором, как ожидается, боевые действия продолжатся.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Армия обороны Израиля руководствуется высокоморальными принципами. Она делает всё возможное, чтобы избежать причинения вреда мирным жителям, а ХАМАС делает всё, чтобы навредить им, используя их в качестве живого щита".

По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, за последние сутки погибли не менее 100 человек, 286 получили ранения в результате израильских бомбардировках центральной части сектора.

Часть двора крупнейшей больницы Газы "Аш-Шифа" превратилась в кладбище. Район, в котором находится медучреждение, регулярно подвергается обстрелам с начала операции ЦАХАЛ. Она была объявлена 7 октября после того, как террористы совершили кровавую вылазку на израильскую территорию, убив около 1200 человек (большинство из которых мирные жители).

28 822 погибших и пропавших без вести (источник: палестинские власти)

Представители анклава сообщают, что число жертв среди палестинцев с начала войны между Израилем и ХАМАС приближается к отметке 22 тысячи. Проверить эти данные не представляется возможным в условиях боевых действий. Кроме того, в статданных, которые приводят чиновники Газы, данные по погибшим гражданским лицам и боевикам не разделены.

Война спровоцировала острый гуманитарный кризис: по сведениям ООН, четверти жителей Газы грозит голод.

В организации отмечают, что, за последние 70 дней в Газу поступило только 10% продовольствия, необходимого для 2,2 миллиона человек, населяющих анклав.