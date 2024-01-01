Новый год и прежняя война: в Газе растет число жертв

By Euronews

В Тель-Авиве в Новый год зажглись высотные здания в знак поддержки захваченных ХАМАС израильтян. Власти Израиля пообещали, что не уйдут из сектора Газа до полной ликвидации группировки.

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Первое утро наступившего года отмечено ожесточенными боями в центре Хан-Юниса в секторе Газа. Об этом сообщил в понедельник корреспондент "Аль-Джазиры". По информации этого СМИ, Израиль собирается вывести своих резервистов из анклава, чтобы дать контингенту отдохнуть перед дальнейшими операциями.

А накануне, по данным палестинских источников, в секторе Газа в результате израильских обстрелов погибли по меньшей мере 35 человек. Всего же представители подконтрольного ХАМАС анклава сообщают , что за недели войны там погибли свыше 20 тысяч человек.

По данным гуманитарных организаций, число внутренних беженцев в секторе достигло 1,4 миллионов, а бомбардировки и интенсивные наземные боевые действия Израиля затрудняют оказание им помощи.

Палестинский Красный Крест в соцсетях призвал не забывать о том, что в новом году борьба за выживание коснется всех жителей 2-миллионного сектора газа.

Ранее израильское командование предупредило, что война может длиться долго - до полной ликвидации ХАМАС. В новый год небоскребы в Тель-Авиве были подсвечены иллюминацией в знак поддержки заложников, которых ХАМАС удерживает в плену свыше 80 дней - и призыва к их освобождению.