Война в секторе Газа продлится еще много месяцев - Нетаньяху

By Euronews

Война Израиля против ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться еще много месяцев - до достижения всех ее целей, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху

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Израильская военная операция против группировки ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев" - до достижения всех ее целей. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться еще много месяцев. Моя политика ясна - продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны. Мы позаботимся о том, чтобы ХАМАС больше не представляло угрозы Израилю", - сказал Нетаньяху.

Война в самом разгаре. Мы боремся на всех фронтах Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По словам главы правительства, Израиль "добился значительных успехов", в частности уничтожены "более 8 тысяс террористов ХАМАС" в секторе Газа - только за последнюю неделю израильские военные уничтожили более 100 вооруженных палестинских радикалов.

Премьер также заявил, что израильские военные "будут бороться всеми силами, пока не будет восстановлена безопасность для жителей севера Израиля".

"Если движение "Хезболлах" расширит боевые действия, оно получит такие удары, которые ему даже не снилось", - пригрозил Нетаньяху, отметив, что "то же самое относится и к Ирану".

Число жертв в Газе приближается к 22 тысячам

Палестинцы грузят тела своих родственников, погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа, на грузовик в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа, 31 декабря 2023 года Adel Hana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ходе этой кровавой вылазки были убиты около 1200 жителей приграничных населенных пунктов. Боевики захватили более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Число жертв бомбардировок и обстрелов израильской армией различных районов сектора Газа с начала эскалации напряженности в анклаве приблизилось к 22 тысячам. Такие данные привел Минздрав палестинского анклава.

"С 7 октября нынешнего года число убитых палестинцев в результате атак израильских сил в Газе достигло 21 822", - указывается в заявлении ведомства. За этот же период ранения получил 56 451 человек.

По данным Минздрава, только за минувшие сутки при бомбардировках израильских ВВС погибли не менее 150 человек, как минимум 286 получили ранения.