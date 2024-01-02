Скандал с поцелуем: Эрмосо даёт показания против Рубиалеса

Суд в Мадриде расследует дело экс-главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса о принуждении к поцелую. Потерпевшая заявила, что не давала на него согласия.

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Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо дала показания в суде в Мадриде по делу о поцелуе бывшего президента Национальной футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Скандал, разразившийся в августе прошлого года, стал чуть ли не самым громким в истории испанского футбола. Инцидент произошёл на церемонии награждения победительниц Чемпионата мира 2023 года в Сиднее. Чиновник перед телевизионными камерами и на глазах у тысяч болельщиков поцеловал нападающую испанской сборной Дженнифер Эрмосо прямо в губы.

Обвиняемого вынудили уйти с поста главы федерации. ФИФА отстранила его на от футбола на три года. Сам Рубиалес объясняет свой жест радостью от победы команды и настаивает на том, что поцелуй был взаимным.

Выступая в суде, Эрмосо сказала, что не давала на него согласия. Она также заявила, что Рубиалес и его помощники пытались оказать давление на неё и её семью. Ранее суд запретил чиновнику общаться с потерпевшей и приближаться к ней менее чем на 200 метров.

Перед вынесением вердикта судья также заслушивает показания других игроков, тренеров и представителей федерации. Как сообщает прокуратура Мадрида, по этому делу Рубиалесу грозит штраф или тюремное заключение сроком от одного до четырёх лет.