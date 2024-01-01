Рой беспилотников в новогоднюю ночь над Украиной

By Euronews

В первые часы нового года российские ВС атаковали Украину рекорным числом беспилотников. Большинство из 90 запущенных дронов-камикадзе удалось сбить.

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В ночь на 1 января украинскую территорию атаковало рекордное количество беспилотников. ВС РФ запустили 90 дронов-камикадзе, 87 из которых были сбиты украинскими системами ПВО. Но обломки одного из аппаратов попали в жилой дом в Одессе. Погиб 15-летний подросток. Ранения получили 8 человек.

При обстреле Донецка, как передают власти аннексированной ДНР, были убиты четыре человека, пострадали - 13.

Ещё об одной жертве обстрела со стороны Украины и одном раненом сообщают из приграничного Шебекино Белгородской области.

В новогоднем обращении к согражданам украинский президент заявил о планируемом наращивании отечественного производства оружия.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Сколько бы ракет ни выпустил враг, сколько бы ни было обстрелов и атак, мы всё равно поднимемся. Потому что тот, кто устраивает ад на нашей земле, однажды увидит его из окна собственного дома".

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин на встрече с ранеными военнослужащими пообещал Киеву возмездие за атаку на Белгород, в которой погибли 25 человек, 109 - пострадали.

Владимир Путин, президент России:

"Это целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому назвать нельзя. Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Я понимаю, у меня всё кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьём по военным объектам, так и будем делать" .