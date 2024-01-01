Путин и Зеленский поздравляют свои народы,обещая не сдаваться

By Euronews

Лидеры России и Украины выступили с традиционными новогодними обращениями. И Путин, и Зеленский говорят о героизме своих военных.

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Сдерживание Украиной "крупнейшей в мире террористической организации", курс на интеграцию с ЕС, поддержка в мире и горькие потери - вот неполный перечень тезисов новогоднего обращения украинского президента Владимира Зеленского к нации. Его послание прозвучало через 72 часа после того, как Россия обрушила шквал ракет и беспилотников на украинские города: в результате этой одной из крупнейших воздушных атак с начала войны погибли 39 человек. Зеленский пообещал, что в следующем году "враг почувствует ярость отечественного производства", призвав международных партнеров продолжать помогать.

С традиционным новогодним выступлением обратился к своей стране и президент России Владимир Путин. Он назвал "героями" российских военнослужащих, отметив, что никакая сила не сможет разделить россиян.

31 декабря в российских соцсетях появились сообщения, что видеообращение Путина было перезаписано из-за обстрела Белгорода в субботу, 30 декабря ( там погибли 24 человека, свыше 100 ранены). Представитель Кремля Дмитрий Песков информацию о перезаписанном видео опроверг.

В Украине тем временем родственники взятых в плен Россией проводят митинги с требованием возврата людей домой - речь идет о сдавшихся защитниках завода "Азовсталь" в Мариуполе.