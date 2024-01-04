Видео. В Киеве простились с известным спелеологом и зоозащитником с позывным "Нутрий"

Десятки людей простились в среду с украинским солдатом Святославом Романчуком, известным по позывному "Нутрий", во время траурной церемонии в Киеве.

Инженер, зооспасатель и организатор спелеологических экспедиций вступил в территориальную оборону в начале российского вторжения.

28 декабря он погиб под Лиманом от ранения, несовместимого с жизнью. Осколок от снаряда пробил сонную артерию.

Его жена Анна Даниленко призналась, что не хотела бы, чтобы смерть Святослава была напрасной.

"Когда его привезли в крови и грязи, я поняла, кто его убил, и что они не остановятся, а значит, надо продолжать бороться", – сказала женщина, стоя у могилы мужа.