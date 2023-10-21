Евросоюз призвал Косово и Сербию возобновить диалог

By Euronews

Спецпредставитель ЕС по диалогу Белград-Приштина Мирослав Лайчак заявил, что деэскалацию конфликта необходимо осуществить как можно скорее.

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Посланник ЕС Мирослав Лайчак и его американский коллега Габриэль Эскобар при поддержке дипломатов из Германии, Франции и Италии призвали Косово и Сербию возобновить диалог. Это единственный путь к деэскалации напряженности, заявили они во время своего первого подобного визита после 24 сентября.

Тогда около 30 сербских боевиков проникли на север частично признанного Косова, застрелили полицейского и возвели баррикады, после чего начался многочасовой бой с косовскими стражами правопорядка. Трое боевиков были убиты.

"События 24 сентября также очень четко подчеркнули, что и деэскалация, и нормализация обстановки сейчас как никогда актуальны. Любые условия или задержки неприемлемы, и мы также ожидаем, что Косово и Сербия полностью выполнят свои обязательства по диалогу", — заявил специальный представитель ЕС по диалогу Белград-Приштина Мирослав Лайчак.

Сербия и Косово хотят вступить в ЕС, который заявил им, что сначала странам необходимо урегулировать свои разногласия. Западные державы ожидают от Приштины и Белграда выполнения плана из 10 пунктов, предложенного Брюсселем в феврале, чтобы положить конец многомесячному политическому кризису.

Премьер-министр Косова Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич тогда дали свое согласие, но с некоторыми оговорками, которые так и не были устранены. В основном они касаются создания Ассоциации муниципалитетов сербского большинства.