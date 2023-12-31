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Движение поездов Eurostar возобновилось

Скопление пассажиров на Северном вокзале Парижа из-за отмены рейсов поездов Eurostar
Скопление пассажиров на Северном вокзале Парижа из-за отмены рейсов поездов Eurostar Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
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Тысячи людей, направляющиеся встречать Новый год из Великобритании в ЕС и обратно, наконец, могут продолжить путешествие.

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Движение скоростных поездов Eurostar между Великобританией и континентальной Европой возобновлено. Тысячи пассажиров, застрявших на вокзалах, наконец, могут продолжить путешествие, но в некоторых случаях - с задержками, предупреждают в железнодорожной компании. 

Ранее в субботу она была вынуждена отменить десятки рейсов из Лондона в Париж, Брюссель, Амстердам и обратно из-за наводнения в двух туннелях под Темзой в южном графстве Кент. Сообщается, что это произошло не из-за погодных условий, как полагали некоторые, а из-за прорыва труб. 

Известно, что в результате ЧП также пострадала и Юго-Восточная железная дорога. 

Серьёзные проблемы в транспортном сообщении Eurostar происходят во второй раз за полторы недели. Ранее, перед самим Рождеством бастовали сотрудники компании-оператора Евротоннеля, из-за чего также были прерваны ж/д перевозки под Ла-Маншем.

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