By Euronews

Транспортный коллапс в один из самых загруженных уик-ендов в Европе: поезда Eurostar отменили из-за наводнений в туннелях, соединяющих Европу с Великобританией

РЕКЛАМА

Движение скоростных поездов компании Eurostar между Великобританией и континентальной Европой отменено в связи с закрытием части путей недалеко от Лондона.

"Поезда сегодня (30 декабря) были отменены из-за временного закрытия части путей недалеко от Лондона", - говорится в заявлении Eurostar на ее странице в соцсети X. На сайте компании сообщается об отмене 20 железнодорожных рейсов из британской столицы.

Движение было приостановлено из-за наводнений в туннелях графства Кент на юге Англии.

Транспортный коллапс произошел в один из самых загруженных уик-эндов в году - в преддверии Нового года. Тысячи путешественников оказались в затруднительном положении, так как их планы были нарушены.

"Что вы можете сделать? Вы ничего не можете сделать, понимаете? - делится американская туристка Лора Халл на парижском Северном вокзале. - Единственный вариант - проехать два с половиной часа и сесть на паром или полететь на самолете. Я не знаю".

Германия

В Германии уровень воды в некоторых реках вызывает серьезное беспокойство и продолжает подниматься в ряде районов земли Нижняя Саксония. На этой неделе наводнения привели к эвакуации сотен людей в северных и центральных районах страны.

Напряженная обстановка сохраняется в городе Меппене в Нижней Саксонии. Здесь сливаются реки Хазе и Эмс. Спасатели работают день и ночь, откачивая воду и укрепляя дамбы.

"Я не думаю, что мы видим высокую воду в последний раз, - говорит эта местная жительница. - Обязательно будет следующий. Поэтому я думаю, что жителям района будет спокойнее если укрепят дамбы".

Синоптики предупреждали, что в субботу и воскресенье в нескольких затопленных регионах Германии пройдет дождь, но осадки будут не такими обильными.