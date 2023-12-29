"В Польшу залетела российская ракета"

В польском Генштабе заявили, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. По словам военных, на её перехват были "направлены силы", но "время пролёта и способ маневрирования" позволили ей быстро покинуть территорию НАТО.

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Войско польское заявило, что "неопознанный объект" вошёл в воздушное пространство страны в пятницу утром со стороны Украины, а затем исчез с радаров, и что все признаки указывают на то, что это была российская ракета.

По словам военных, объект продвинулся на расстояние около 40 км и пробыл над территорий страны менее 3 минут.

"Российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши и была отслежена нами с помощью радара, а затем она покинула нашу территорию, – заявил генерал Веслав Кукула, начальник польского Генштаба. – Есть подтверждение этого с нашей стороны и со стороны союзников [по НАТО]".

Йенс Столтенберг заявил, что "НАТО следит за ситуацией, и мы будем поддерживать контакт по мере установления фактов".

О взрывах и пострадавших не сообщалось.

Российские официальные лица пока не дали никаких комментариев.

После инцидента гражданское и военное руководство Польши провело экстренные совещания, а президент Анджей Дуда – переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ракета могла быть выпущена при массированной воздушной атаке.

В ночь на пятницу Россия нацелила на украинские города, включая западный Львов, рекордные 158 ракет разных типов и ударных дронов. Всего, по последним данным, которые ещё будут меняться, в результате атаки погибли не менее тридцати человек, более 160 получили ранения.