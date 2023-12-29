Новый массированный удар по украинским городам

By Euronews

МВД Украины сообщило, что по предварительным данным, в результате авиаударов российской армии в разных регионах Украины погибли 12 человек, еще около 70 получили ранения.

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В пятницу утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Российская армия нанесла авиаудары по нескольким крупным городам, включая Киев, Львов, Днепр и Одессу.

Сообщается о попаданиях ракет в жилые дома, учебное заведение, больницу и торговый центр. Есть погибшие и раненые.

По предварительным данным МВД Украины, в результате обстрелов в разных регионах Украины погибли 12 человек, еще около 70 получили ранения.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки по Днепру погибли пять человек, пострадавших - около полутора десятков. Одна из ракет попала в роддом.

В Одессе погибли два человека, ранены - 15.

Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат сообщил, что удары наносились "различными средствами воздушного нападения".

"Фактически летело все, наверное "Калибров" не было, а так и "Кинжалы” мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор находятся на наших радарах", - цитируют Игната украинские СМИ.

Часть ракет и беспилотников удалось сбить средствами ПВО.

По некоторым оценкам, это одна из самых масштабных атак РФ против Украины за два года войны.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети Х, что Россия "использовала почти все виды оружия из своего арсенала: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты и беспилотники. Стратегические бомбардировщики выпустили ракеты Х-101/Х-505. Всего по Украине было выпущено около 110 ракет, большая часть из которых была сбита". Он также пообещал ответ на эти "террористические атаки".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в телеграм-канале, что целями россиян были объекты "социальной и критической инфраструктуры".

"Украинские силы ПВО в очередной раз продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Большинство воздушных целей были сбиты", - отметил украинский премьер.