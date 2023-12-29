Руководство Польши проводит экстренное заседание в связи с нарушением воздушного пространства страны

By Euronews

Утром 29 декабря "неидентифицированный воздушный объект" нарушил воздушное пространство Польши. Местные СМИ предполагают, что это могла быть одна из ракет, выпущенных российской армией по целям в Украине.

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Президент Польши Анджей Дуда назначил экстренное совещание с руководством Министерства обороны страны в связи с тем, что утром 29 декабря польское воздушное пространство со стороны Украины нарушил "неидентифицированный воздушный объект".

Польские СМИ предположили, что это могла быть одна из ракет, выпущенных российской армией по объектам в Украине утром 29 декабря. Снаряд, пишет пресса, мог упасть "недалеко от Вожучина в Томашувском повяте".

Однако местные власти не подтвердили информацию о падении ракеты. Сообщений о взрыве или пострадавших не поступало.

"Мы находимся в постоянном контакте с жандармерией и воеводским полицейским управлением, мы получили данные о том, что неидентифицированный объект появился на радаре в окрестностях Грубешува, а затем исчез. У нас нет подтверждения, что он упал на территории нашего воеводства", – цитирует Польское радио люблинского воеводу Кшиштофа Коморского.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в пятницу, что "в утренние часы в воздушное пространство республики со стороны границы с Украиной влетел неидентифицированный воздушный объект, который с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны".

Поиски объекта, нарушившего польское воздушное пространство, продолжаются в восточных районах.

Осенью 2022 года на территории Польши упала ракета во время массированного обстрела Украины российской армией. Тогда погибли два человека.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заметил, что произошедшее сегодня "это еще один знак и еще один сигнал нашим партнерам, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств ПВО", чтобы она могла стать щитом от агрессора и защищать себя и Европу.

Утром 29 декабря Россия нанесла массированный удар по украинским городам, выпустив по целям на территории страны 158 ракет различного типа и ударных беспилотников. Как сообщили украинские военные, большая часть из них (114) была сбита силами ПВО, однако не обошлось без жертв и разрушений. Погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения.