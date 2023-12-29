By Euronews

Россия применила против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БПЛА, сообщил главком ВСУ. Командующий Воздушными силами Украины назвал это нападение "самой массированной атакой с воздуха". По уточненным данным, жертвами авиаударов стали по меньшей мере 20 человек.

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В результате российской атаки на Украину утром 29 декабря погибли по меньшей мере 20 человек, более ста получили ранения.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне применили 158 ракет различных типов и ударных беспилотников. Большую часть из них удалось сбить силами ПВО.

Целью этой атаки стали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты, написал Залужный в телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина ответит на эту атаку.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что это была самая массированная атака с воздуха, уточнив, что уничтожено 114 из 158 российских ракет и БПЛА.

В нескольких украинских городах ракеты попали в жилые дома.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в результате авиаударов в городе сильно повреждено здание школы.

В Одессе один из ударов пришелся в многоэтажный жилой дом. Одесские власти сообщают о троих погибших и двух десятках раненых, среди которых дети.

Растёт число жертв российских авиаударов в Киеве.

"Тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", - написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В Днепре под ударом оказались торговый центр и роддом. Погибли шесть человек, более 20 получили ранения.

Минобороны России в пятницу сообщило, что за неделю с 23 по 29 декабря по объектам вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины были нанесены 50 групповых и один массированный удар, отметив, что "все назначенные цели были поражены".