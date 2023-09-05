С какими проблемами сталкиваются украинские дети в польских школах?

By Magdalena Chodownik

В Польше обучаются 170 тысяч украинских детей, но еще больше школы не посещают. Родителей призывают не лишать детей социализации в это сложное для них время.

Для них это начало уже второго учебного года за пределами своей страны.

РЕКЛАМА

В Польше учатся более 170 000 украинских детей. Это означает, что в среднем в каждом из 85 000 классов — как минимум один ученик из переживающей войну страны.

Некоторые из них решили посещать украинские школы, как эта, в Варшаве, которой, как и их ученикам, приходится сталкиваться с трудностями.

На цьогорічне 1 вересня до «Першої української школи» у Польщі вже прийшли випускники. Починається 2 повноцінний рік... Posted by Фундація «Незламна Україна»/ Foundation "Unbreakable Ukraine" on Friday, September 1, 2023

Марина Юсун, фонд "Несокрушимая Украина":

— Самым сложным был переход от бесплатного образования к платному, потому что мы были вынуждены это сделать в связи с сокращением международной донорской помощи. Помощь украинским беженцам за рубежом, скажем так, немного уменьшается, но это неплохо, потому что помощь внутри Украины увеличивается.

Ученики ценят обучение на украинском языке - и домашнюю атмосферу, которую удалось создать в школе.

_"Мы были и здесь, и ездили в Украину [во время каникул], но старались поддерживать связь с одноклассниками._Сегодня это немного сложно, все-таки уже 11-й класс, но мы счастливы находиться в очень теплой компании, где все друг друга поддерживают", — говорит ученица 11-го класса Виктория.

Это наша миссия — работать с украинскими детьми, с молодым поколением, которое вырастет и вернется в Украину, чтобы отстраивать страну Марина Юсун фонд "Несокрушимая Украина"

Что же касается польских школ, то обучаться там для украинских беженцев немного сложнее. Несмотря на то, что многие из них нашли свой путь, есть дети, которые все еще нуждаются в большой поддержке и внимании.

Алан Мозли, пресс-секретарь, Международный комитет спасения:

— Стресс, вызванный перемещением, травмой и неопределенностью, влияет на родителей, а также на детей. Так, дети сообщали нам о чувстве, что "они потеряли весь мир" - эта фраза звучала в нашем исследовании. И это мешало им сосредоточиться, адаптироваться и добиться успеха в польских школах. Существуют специфические проблемы и барьеры, с которыми все еще сталкиваются украинские дети, например, языковой барьер, который, как нам было сказано, мешает детям быть принятыми обществом.

Магдалена Ходовник, Euronews:

— Как отметили в ООН, только менее половины украинских детей были зачислены в школы в Польше. Поэтому ООН обратилась к их родителям с призывом записать своих детей в систему оффлайн-образования, поскольку школа - это не только обучение, но и социализация и психическое благополучие.