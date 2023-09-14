В Харькове дети учатся в метро

By Euronews

На станциях метро в Харькове оборудовали учебные классы. В школу-подземку приходят учиться более 1000 детей.

Звуки сирен и взрывов, тревожные мысли о близких. Учебный процесс на фоне развязанной Россией войны в Украине - испытание для детей и их родителей. Эти классы организовали на станциях Харьковского метрополитена. Здесь установили климат-контроль и шумоизоляцию. Учиться сюда приходят более тысячи школьников.

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Егор Расторгуй, ученик 11 класса:"После двух лет обучения онлайн очень хорошо, когда приходишь и видишь глаза людей, когда их можно услышать не через динамики своего устройства, а собственными ушами. В принципе, так гораздо проще учиться".

Для детей в метро работают медицинский кабинет и кабинет психолога. Важно, что у школьников здесь есть возможность живого общения с учителями и сверстниками.

Ольга Белых, директор лицея, Харьков:"Родители довольны тем, что дети могут учиться и готовиться к многопредметному тестированию. Родители удовлетворены. Это важно и для родителей, и для детей. Общение очень важно для детей в наши дни. Социализация необходима, потому что во время войны дети не очень привыкли работать в группе, в команде".

На территории Украины, как указано в отчете ЮНИСЕФ, полностью разрушено более 1300 школ. Только треть школьников в Украине посещают занятия вживую, Еще треть детей находятся на смешанном формате обучения (часть занятий проходят в онлайне, часть в офлайне). Остальные школьники полностью учатся заочно.